Policija poziva domnevne žrtve kulturnika, naj se javijo

Slovenijo so pretresle obtožbe proti umetniku Dušanu Josipu Smodeju. On obtožbe, da je omamljal in zlorabljal mlada dekleta na umetniških zabavah, zanika. Še več, ko smo ga prosili za komentar, je dejal, naj proti njemu tisti, ki lahko to dokažejo, vložijo ovadbo. Ko smo pred dnevi preverjali pri ljubljanski policijski upravi, ali so prejeli prijave zaradi podtikanja drog ter nadaljnje zlorabe, je kazalo, da policija prijav ni prejela. Prejeli so le prijavo o sumu domnevnega izsiljevanja zaradi dolga, a zdaj bo policija, kot kaže, informacije zbirala sama po uradni dolžnosti.

»Policija že intenzivno preverja informacije o sumih domnevnih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti in drugih, ki so bili v zadnjih dneh izpostavljeni v medijskih objavah in na spletnih omrežjih. Zbiranje obvestil in drugi ukrepi so usmerjeni v preverjanje okoliščin in potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da so bila storjena kazniva dejanja, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti,« je v sporočilu za javnost danes zapisal Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostjo za področje kriminalitete.

Nadalje navaja, da policija preverja tudi, ali so v tem primeru prejeli kakršne koli prijave (tudi anonimne, ki bi jih lahko povezali s tem primerom), kar pa se jim po dosedanjem preverjanju ni potrdilo, razen prejete prijave o sumu domnevnega izsiljevanja zaradi dolga, katere vsebino in okoliščine pa še preverjajo.

Policija poziva oškodovance domnevnih kaznivih dejanj, da primere prijavijo na najbližji policijski postaji ali na intervencijski številki 113 ali prek e-naznanila kaznivega dejanja. Pozivajo tudi druge, ki morda razpolagajo z informacijami o okoliščinah domnevnih kaznivih dejanj, da se zglasijo na policiji. Na policiji še pojasnjujejo, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, ne morejo odgovarjati zaradi varstva osebnih podatkov.