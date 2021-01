Policija potrkala pri Ljubljančanu, imeli so kaj videti (FOTO)

Vrhniški policisti so v četrtek po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 54-letnem osumljencu iz Ljubljane. Pri tem so našli prirejen prostor za gojenje konoplje.



Med preiskavo so zasegli več kot 400 sadik in okoli 10 gramov že posušene konoplje ter manjšo količino drugih drog. Prav tako so našli in zasegli pripomočke za gojenje (luči, ventilatorje, gnojila, lonce, tehtnico ipd.).



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Osumljenca bodo kazensko ovadili.



