Policija potrdila informacije Slovenskih novic: že drugi primer izsiljevanja v enem mesecu, vpleten mladoletnik

Policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Maribor na območju mesta Maribor po naših podatkih opravljajo dve hišni preiskavi, povezani s sumom storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. Sum je, da sta dva storilca, eden od njiju je mladoletnik, od svoje žrtve, ki je prav tako mladoletna, izterjala več kot 50 tisoč evrov denarja.

Policija potrdila naše informacije

Za več informacij smo se obrnili na tiskovno predstavnico PU Maribor Anito Kovačič. »Na območju PU Maribor danes nadaljujemo s preiskovalnimi aktivnostmi v povezavi s kaznivim dejanjem izsiljevanja (213. čl. KZ-1), katerega osumljena sta dve osebi (tuja državljana), danes na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika OS v Mariboru, izvajamo hišni preiskavi na njunih naslovih bivanja, ena oseba je pridržana.«

Če držijo naši podatki o novi policijski preiskavi zaradi izsiljevanja za denar, gre v tem primer za že drug tak primer v mesecu februarju na območju PU Maribor. V okviru takratne preiskave izsiljevanja so točno pred dvema tednoma opravili hišne preiskave pri treh ljudeh, ki so osumljeni, da so od 25-letnika z grožnjami pridobili denar. Eden od storilcev je končal v priporu, iz PU pa so takrat še sporočili, da so storilci od žrtve izterjali izmišljeni dolg in se protipravno okoristili za 9500 evrov, oškodovanca pa so pri tem tudi lažje telesno poškodovali ter grožnje usmerili tudi proti njegovim družinskim članom. Za kaznivo dejanje izsiljevanja je sicer predpisana kazen zapora od enega do osmih let.