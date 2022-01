Policija potrdila identiteto umrlega moškega, star je bil 26 let

Potem ko so včeraj zjutraj v Novi Gorici odkrili neznano moško truplo, je policija sporočila nove podrobnosti primera.

O truplu jih je obvestil občan. Moški ni kazal znakov življenja, našli so ga na potki nad železniškim predorom tik ob državni meji na območju Nove Gorice (Streliška ulica).

Takoj po prejetem obvestilu so bili na kraj napoteni policisti in kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, ki so kraj zavarovali in izvedli prve nujne preiskovalne ukrepe. Na kraj so poleg kriminalistov in policistov prišli tudi slovenski in italijanski reševalci. Zdravnica ZD Nova Gorica je na kraju potrdila njegovo smrt, poroča policija.

Poleg kriminalistov in policistov sta se včerajšnjega ogleda kraja najdbe trupla udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Sodnica je odredila sodno obdukcija, ki jo bodo opravili na ljubljanskem inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili in potrdili natančen vzrok smrti pokojnega.

Včeraj popoldne so tudi dokončno potrdili identiteto pokojnika: gre za 26-letnega moškega, slovenskega državljana.

Sočasno so bili o včerajšnji najdbi trupla obveščeni tudi italijanski varnostni organi, ki pri preiskavi intenzivno sodelujejo s slovensko policijo. Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in ugotavljanja vseh okoliščin smrti pokojnega širši javnosti ne morejo posredovati oziroma jih bodo v naslednjih dneh, poroča novogoriška policijska uprava.