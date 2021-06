Policija po več mesecih ujela roparja, eden je še na begu

Policija je po več mesecih prijela roparja, ki sta ropala v trgovini v Spodnji Rečici na območju Laškega.



Storilca, z maskami na obrazih, sta 4. februarja 2021, v večernih urah, v trgovino vstopila tik pred zaprtjem. Eden od njiju je napadel trgovko, ki je bila v tistem trenutku pri blagajni in jo vrgel po tleh ter iz blagajne ukradel denar in nato ukradel še nekaj

cigaret, nakar sta pobegnila.



Z zbiranjem obvestil in ostalimi preiskovalnimi dejanji so policisti Policijske postaje Laško ugotovili, da sta trgovino oropala Velenjčana stara 41 in 34 let. 41-letniku so v preteklih dneh odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Drugi storilec je še na begu, so sporočili s PU Celje.

