Policija po umoru v Kobjeglavi prijela še 39-letnika, ki je pokojnemu dostavljal drogo

Konec junija smo poročali o uspešno zaključeni preiskavi umora v Kobjeglavi, ki se je zgodil v začetku aprila 2022. Ugotovljeno je bilo, da se je pokojni 57-letnik aktivno ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, predvsem državljanom Italije. Kriminalisti koprske policijske uprave so na kraju ogleda kaznivega dejanja umora zavarovali tudi več vrst prepovedanih drog.

Pri preiskavi kaznivega dejanja so poleg vseh drugih dokazov, ki so bili zbrani in so omogočili identifikacijo in prijetje storilca kaznivega dejanja umora, zbrali tudi dokaze, da je pokojnemu prepovedano drogo dostavljal 39-letni državljan Slovenije z območja Zasavja. Na podlagi zbranih dokazov je bila od okrožnega sodišča v Kopru pridobljena odredba za preiskavo stanovanja in drugih prostorov pri osumljenem. Kriminalisti so v preteklem tednu prijeli in pridržali 39-letnega osumljenca in na podlagi odredbe opravili hišno preiskavo.

Čaka ga zaporna kazen

Pri hišni preiskavi so zasegli več elektronskih naprav in pripomočkov za pakiranje. Osumljeni je bil v nadaljevanju priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je sledil predlogu državne tožilke okrožnega državnega tožilstva iz Kopra in je osumljenemu odredil pripor.

Osumljeni 39-letnik je bil za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog že obravnavan in bil za ta dejanja tudi že pravnomočno obsojen. Za to kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od enega leta do desetih let.