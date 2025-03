Pred mesecem dni sta mladoletnika z lažjimi poškodbami pristala v novomeški bolnišnici, potem ko ju je zvečer okoli osme ure napadla skupina mladoletnikov. Pretepli so ju ter poškropili s solzivcem, nato pa pobegnili proti centru dolenjske prestolnice. Policisti so v centru Novega mesta najprej uloviti četverico, kasneje pa še štiri mladoletnike. Zasegli so jim solzivec, bokser in vrečko s posušeno konopljo. O dogodku so bili obveščeni starši napadalcev, ki so po mladoletnike prišli na policijo, eden od staršev pa se je tako razjezil, da je grozil policistom, da jih bo ubil, in enega izmed nj...