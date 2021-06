Policija opozarja: V tem času največja nevarnost divjadi na cesti

Policijska uprava Nova Gorica poroča o nesreči, ki se je pozno zvečer zgodila na cesti med naseljema Plave in Prilesje pri Plavah v občini Kanal ob Soči. Voznik osebnega avtomobila honda je povozil srno.



Policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico, ob tem pa opozorili, da se tovrstne nesreče pogosto dogajajo v večernih oziroma jutranjih urah. Vozniki naj zato na odsekih, ki so opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo z opozorilom o mogočem prehodu divjadi čez cesto, vozijo še posebej previdno in s primerno hitrostjo. Prav tako naj bodo previdni na mestih, kjer so opazili divjad in cesta poteka skozi gozdove ter travnate površine.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: