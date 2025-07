Policija opozarja: porast tatvin denarnic in denarja v Celju in okolici

Policisti Policijske uprave Celje so v zadnjih tednih zaznali porast kaznivih dejanj tatvin denarja in denarnic, ki jih storilci odtujijo strankam v gostinskih lokalih, trgovskih centrih in trgovinah z mešanim blagom. Tatvine so bile zabeležene na širšem območju Celja in okolice.

Policija zato vse občane opozarja in jim svetuje, naj bodo pozorni na svoje osebne predmete. Denarnic, avtomobilskih ključev, bančnih kartic in mobilnih telefonov naj v trgovinah ne odlagajo v nakupovalne košare, vozičke ali na police, še posebej ne brez nadzora. Prav tako naj v gostinskih lokalih svojih predmetov ne puščajo na mizah in stolih.

Storilci pogosto izkoristijo že najmanjšo nepazljivost občanov ali okoliščine, kot so gneča, čakanje v vrsti ali tehtanje sadja in zelenjave, ter ukradejo predmete, ne da bi bili opaženi.

Policija občane tudi poziva, naj v primeru zaznave storilcev – tudi če pride le do poskusa tatvine – o tem nemudoma obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113.