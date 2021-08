Policija opozarja: ogrozi lahko življenja otrok

Več preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

Pred dnevi nam je pisal šokirani braleciz Ložnice pri Žalcu, ki je med sprehodom s psom naletel na past, na katero je bila privezana vaba. Na policiji pojasnjujejo, da glede konkretne nastavljene pasti niso prejeli nobene prijave, prav tako da tudi niso obravnavali drugega podobnega primera. Poudarjajo, da takšne pasti ogrožajo tudi življenja ljudi.Komu ali čemu je bila past ob travniku nastavljena, ni znano, le malo pa je manjkalo, da bi se vanjo ujel kuža našega bralca, kar bi lahko imelo katastrofalne posledice. »V nobenem primeru takšne pasti ni dovoljeno postavljati v bivalnem okolju, kjer lahko pride do ogrožanja varnosti življenja ljudi in premoženja,« je povedals Policijske uprave Celje. Dodaja, da takšnih pasti, ki bi ogrožale življenje ljudi, ni dopustno postavljati na zasebnih zemljiščih, »še posebej iz vidika, da lahko ogrozi življenje otrok, ki bi lahko zaradi igre v naravi prišli do takšnih pasti in se poškodovali. Takšno nevarno početje je tudi nevarno za živali, ki se prosto gibljejo v naravi.«Policija v primeru prijave o najdbi takšne pasti preveri vsa dejstva in okoliščine glede najdene pasti in v primeru obstaja elementov prekrška ali kaznivega dejanja zoper storilca ukrepa. V primeru, da bi se v past ujela kakšna žival, bi lahko govorili o obstoju kakšnega kaznivega dejanja Nezakonit lov, Nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami ali Poškodovanje tuje stvari. Če pa bi se pri tem poškodoval človek, pa za kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti, je še pojasnil Strašek.