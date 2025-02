Policija opozarja! Neznanec z zvijačo izmaknil kriptovalute iz elektronske denarnice

Kranjski policisti so bili obveščeni, da je neznana oseba poklicala oškodovanca, se mu predstavila kot skrbnik ene izmed kriptoborz ter mu dejala, da je prišlo do poskusa vdora v njegovo elektronsko denarnico. Nato je oškodovanec po navodilih neznanca svoje kriptovalute pretvoril v drugo kriptovaluto in jih prenakazal v novo denarnico, do katere pa v nadaljevanju ni imel več dostopa.

Oškodoval ga je za več kot 1000 evrov

S tem dejanjem ga je z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin neznana oseba spravila v zmoto in ga oškodovala za več kot 1000 evrov. Policisti zbirajo obvestila o okoliščinah dejanja in storilcu ter bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.