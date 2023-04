Policija opozarja: Neznanci prosijo za denar!

V zadnjih dneh so policisti prejeli več obvestil, da naj bi pred trgovskimi centri na območju Dolenjske in Posavja neznanci prosjačili denar in se pretvarjali, da so gluhonemi. Prevažali naj bi se z osebnim avtomobilom znamke Škoda karavan, bolgarskih registrskih oznak. Policisti izvajajo aktivnosti za izsleditev tujcev in pozivajo občane, naj neznanim osebam ne izročajo denarja oziroma naj preverijo, ali imajo osebe ustrezna dovoljenja za pobiranje prostovoljnih prispevkov.

Policisti občasno prejmejo obvestila o kršitvah, povezanih z nedovoljenim zbiranjem prostovoljnih prispevkov. V nekaterih primerih gre za beračenje, ko osebe na vsiljiv ali žaljiv način koga nadlegujejo za denar ali druge materialne dobrine. Ob tem se osebe pogosto predstavljajo za predstavnike humanitarnih organizacij. Nemalokrat s pretvezami o pobiranju prispevkov za bolne otroke pri ljudeh želijo vzbuditi sočutje in se na ta način okoristiti.

Pokličite na številko 113

Med preiskavami policisti ugotovaljajo, da kršitelji poleg neupravičenega pobiranja prispevkov pogosto ljudi tudi ogoljufajo pri vračilu denarja. Policisti zaradi tega občanom svetujejo, naj bodo pozorni, ali imajo te osebe ustrezna dovoljenja upravne enote. V nasprotnem primeru naj jim denarja ne izročajo in obvestite policiste na številko 113.

Kako je urejeno zbiranje prostovoljnih prispevkov?

Zbiranje prostovoljnih prispevkov je opredeljeno v 5. členu zakona o varstvu javnega reda in miru, v katerem piše, da lahko prostovoljne prispevke zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče. Upravna enota dovoljenje izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog - kot to se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo.

Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti. Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.