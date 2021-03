Policija opazila mladoletnika, ki se je sprehajal s puško (FOTO)

Kranjski policisti so minuli vikend mladoletniku zasegli imitacijo vojaške avtomatske puške. Mladoletnika s puško je opazila policijska patrulja, ko je z njo hodil na javnem kraju. Oprto je imel na sebe, s cevjo obrnjeno proti tlom. Predmet je na videz identičen pravemu orožju, mladoletnik pa ga je pred policisti odložil in izročil takoj ob prvem pozivu.



Zakon o varstvu javnega reda in miru prepoveduje nošenje, razkazovanje ali uporabo takih in drugih različnih predmetov, ki ne spadajo v kategorijo orožja po Zakonu o orožju, vendar pa se z njimi lahko povzroči vznemirjenje ali ogroženost.



Različne imitacije, airsotf orožje, plinske pištole ipd. so take vrste predmeti, ki so jih posamezniki že večkrat nosili na javnih

krajih, bodisi zaradi razkazovanja, bodisi zaradi groženj drugim. Glede na to, da so ti predmeti zelo podobni pravemu orožju, so lahko v postopkih podani tudi zakonski pogoji za uporabo najhujših prisilnih sredstev policistov, ki so intervenirali. Zato so taka ravnanja prepovedana.



O dogodku so policisti seznanili tudi starše mladoletnika, airsoft puško pa so mu zasegli. Pristojnemu sodišču bodo predlagali odvzem predmeta. Globa za prekršek znaša 208.65 eurov, so sporočili s PU Kranj.

