Policija odpeljala moškega

Brežiške policiste so v torek okoli 20.30 poklicali na pomoč iz gostinskega lokala na območju Čateža ob Savi, ker naj bi pijan kršitelj nadlegoval goste in varnostnika. 53-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.