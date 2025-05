Policija obravnavala prevaro pri prejemu poštnega paketa, tako jo je naplahtal

V sredo zjutraj so bili policisti Policijske postaje Idrija obveščeni o sumu kaznivega dejanja goljufije oziroma prevare, povezane s prejemom paketa z zahtevano odkupnino. Tako je neznani storilec v torek z lažnim prikazovanjem oškodovanko preslepil, da je po predhodnem obvestilu kurirja dostavne službe na paketomatu prevzela paket, naslovljen na njeno ime, čeprav ga sploh ni naročila (v njem je bila otroška majica). S tem nezakonitim ravnanjem jo je neznani storilec oškodoval za 42 evrov.

To svetuje policija

V preteklem obdobju je bilo zaznanih več tovrstnih goljufij, številni posamezniki pa so kasneje ob prevzemu paketov ugotovili, da so postali žrtev premišljenih laži in izkoriščanju njihovega zaupanja. Občanom policisti svetujejo, da so pri sprejemu paketnih pošiljk še posebej previdni in pozorni na to, če je pošiljka dejansko namenjena njim, je paket od pošiljatelja, od katerega pričakujejo paket in šele nato plačajo kupnino zanj. Spletne in navadne prevare v povezavi z naročanjem blaga se dogajajo zelo pogosto, zato resnično ne dajajte nobenih osebnih ali bančnih podatkov ter pred prevzemom paketov ali plačil kupnin, prej preverite pristnost in obstoj pošiljatelja. Bodite previdni in bodite odgovorni do svojih osebnih podatkov in premoženja. Hkrati opozarjajo, da goljufi za krinko uporabijo ime in podobo pošte ali dostavnih podjetij ter pošljejo sporočilo, da nas čaka paket, plačati moramo le še par evrov stroškov dostave.