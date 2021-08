Policija obravnavala ponarejeni bankovec

KAJ NAJ STORIM, ČE SUMIM, DA JE BANKOVEC PONAREJEN?



Splošne informacije

1. Če sumite, da je bankovec ponarejen, natančno preverite njegove zaščitne elemente.

2. Vedno preverite več zaščitnih elementov – le eden ni dovolj!

3. Uporabite postopek OTIP, POGLED, NAGIB ter, če ga imate, instrument ali napravo za preverjanje pristnosti bankovcev.

4. Po potrebi bankovec primerjajte z drugim bankovcem.

5. Še vedno v dvomih? Bankovec lahko prinesete v pregled k blagajni Banke Slovenije.

5. Če dvomite o pristnosti bankovca ali kovanca, ne izpeljite transakcije ali kupčije.



Vir: Banka Slovenije

Gorenjski policisti so v četrtek dopoldne obravnavali prijavo o unovčitvi ponarejenega bankovca za 20 evrov, ki je bil odkrit v bančni ustanovi na območju Kranja.Bankovec je bil zaradi suma, da je ponarejen, zasežen, poroča PU Kranj.Banka Slovenije piše, da je treba ponarejene in sumljive bankovce izročiti policiji. Če se kasneje ob analizi izkaže, da je bil bankovec pristen, bo lastnik prejel njegovo protivrednost. »Vključitev ponarejenih bankovcev in kovancev (tudi isti ali drugi stranki) v obtok jw kaznivo dejanje. Ponaredki so brez vrednosti in jih ne morete zamenjati za druge bankovce.«