Policija objavila fotografije moškega in ženske, ki so ju našli na strunjanski plaži (FOTO)

Identiteta moškega in ženskega trupla, najdenih 19. marca na obali pod klifom med Belimi skalami in rtom Ronek, v Izoli še vedno ni znana. Čeprav je policija izvedla številne poizvedbe, tudi pri tujih varnostnih organih, še vedno ni znano, kdo sta. Policisti PU Koper zato prosijo javnost za pomoč in objavljajo fotografiji pokojnikov, da bi ugotovili njuno identiteto. Če ju prepoznate, o tem čim prej obvestite najbližjo policijsko postajo, 113 ali pokličite na anonimni telefon policije 080 1200.

Na grozovito najdbo so naleteli sprehajalci in na pomoč poklicali policiste. Zdravnica je potrdila smrt obeh in odredila sanitarno obdukcijo. Na podlagi obdukcije na Inštitutu za sodno medicino Ljubljana je bilo ugotovljeno, da gre za žensko, staro 30–40 let, visoko približno 165 cm, zeleno-modrih oči, okroglega obraza, svetlo rjavih, nekoliko skodranih, kratko pristriženih las in močnejše postave.

Kdo je pokojna ženska? FOTO: PU Koper

Tetovaža pokojne ženske. FOTO: PU Koper

Oblečena je bila v pajkice znamke H&M (velikost XL), spodnjo majico znamke FSBN Sister (velikost XL) in majico znamke C&A (velikost L). Na desni lopatici ima tetovažo.

Moški je star 35–45 let, je okroglega obraza, kratko pristriženih kostanjevih las, srednje postave, visok približno 175 cm, oblečen v svetlo modro majico s kratkimi rokavi znamke Pascarel (velikost XL), modro jopico z dolgimi rokavi znamke C&A (velikost S) in hlače iz džinsa znamke C&A (velikost 32/34) z usnjenim črnim hlačnim pasom ter z modrimi nogavicami znamke Puma (velikost 43–46).