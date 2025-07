Kaj je botrovalo strašnemu zločinu na Štajerskem? Policija sporočila podrobnosti

Poročali smo, da so bili v torek okoli 22. ure mariborski policisti obveščeni o smrti moškega v okolici Selnice ob Dravi. Policisti so ugotovili, da je 53-letni moški umrl nasilne smrti, še isti večer pa je bila v bližini odvzeta prostost 45-letni ženski, ki je s preminulim bivala na tem naslovu. O dogodku sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in dežurna državna tožilka.

Kot je v izjavi za medije povedala predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor Anita Kovačič, so bili na kraju najdeni različni predmeti, ki so pomembni za nadaljnji kazenski postopek. Po prvih ugotovitvah je bil moški poškodovan z ostrim predmetom.

Ženska ni poškodovana

Po zdajšnjih informacijah osumljena ženska ni poškodovana. Osumljenka je državljanka Slovenije, tako kot je bil pokojni.

Za kaznivo dejanje uboja osumljenki grozi od 5 do 15 let zapora. Motiv za kaznivo dejanje še ni znan.