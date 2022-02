Policija o podrobnostih umora: 41-letnica umrla nekaj ur pred prijavo

Policijska uprava Novo mesto razkriva podrobnosti grozljivega umora, ki se je zgodil na območju Sevnice. Kot smo že poročali, je 47-letni moški v torek umoril svojo 41-letno partnerico, policiji pa se je predal v družbi svojih šestih otrok.

Kot je na novinarski konferenci povedal Matjaž Štern, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije, se je pozno popoldne 47-letnik pripeljal na policijsko postajo in policistom povedal, da je njegova žena mrtva. Hitro so ugotovili, da gre za sumljive okoliščine, in na kraju dogodka našli truplo 41-letne ženske. Zdravnik jo je pregledal, a znakov življenja ni več kazala. Na truplu so bili vidni znaki nasilja. V zadevo so se vključili kriminalisti, na kraj sta prišli tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Umrla nekaj ur pred prijavo

Poleg svežih ran, ki so bile usodne za mamo šestih otrok, so našli tudi sledi predhodnega nasilja, so ugotovili po obdukciji. Poškodbe, ki so nastale v torek, so bile tako hude, da je zaradi njih v popoldanskih urah, nekaj ur pred prijavo, umrla.

Še istega večera so osumljencu odvzeli prostost, trenutno je v pridržanju. Priveden bo pred preiskovalnega sodnika, grozi mu najmanj 15 let zapora. Motiv za umor še ni znan.

Kot je povedal Štern, so za otroke poskrbeli delavci CSD, več niso razkrili, saj gre za mladoletne otroke.

Kot kaže, je bila 41-letnica že večkrat žrtev nasilja. Osumljenca so namreč že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja. Tudi policijo so občani večkrat obvestili o nasilju, vendar nihče v družini z njimi ni želel sodelovati, niti žrtev ne. Tako policisti kot druge institucije so se večkrat odzvale, a ker sodelovanja ni bilo, večjih pristojnosti pa nimajo, niso mogli kaj več narediti, so povedali na novinarski konferenci.