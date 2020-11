Policija o petkovem protestu: Kršeni so bili mnogi zakoni

Udeleženci sistematično kršili cestnoprometna pravila

Petkov protest tokrat z vožnjo okoli parlamenta FOTO: Jože Suhadolnik, Delo



Pridobili informacijo o domnevnem organizatorju



Napadi, žaljivke, zmerjanja

Petkov protest tokrat z vožnjo okoli parlamenta FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Petkov protest tokrat z vožnjo okoli parlamenta FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Petkov protest tokrat z vožnjo okoli parlamenta FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Petkov protest tokrat z vožnjo okoli parlamenta FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Na slovensko policijo se je, predvsem na družbenih omrežjih, usul plaz kritik, kako se je odzvala ob petkovih 'avto protestih' v Ljubljani. Ravnala naj bi preostro in neutemeljeno, češ da protestniki niso kršili nobenih pravil.Protestniki, znani kot petkovi kolesarski protestniki, so se po nekaj tednih premora v petek zvečer spet odpravili na ulice. Tokrat v osebnih vozilih. Približno eno uro so krožili po ulicah okoli državnega zbora. Policisti so preverili identiteto 86 oseb v vozilih in ugotovili več kršitev.Policija je v nedeljo zvečer pojasnila, da je imel dogodek vse elemente neorganiziranega in zaradi veljavnih epidemioloških ukrepov tudi nedovoljenega shoda.»V takih primerih, ko varnosti in reda ne zagotavlja organizator, je v skladu s predpisi o javnih zbiranjih za varnost v celoti odgovorna policija, ki je nalogo tudi strokovno izvedla,« so zagotovili. Ta je v tovrstnih primerih vsakič doslej zasledovala cilj varovanja zdravja, ljudi, premoženja in prometa, tako pa bo tudi v prihodnje.Pri policiji tudi navajajo, da so nekateri udeleženci shoda med protestom sistematično kršili prometna pravila z neupravičenim hupanjem, ustavljanjem, naglim zaviranjem in speljevanjem ter oviranjem drugih udeležencev v prometu, poleg tega pa tudi s telefoniranjem med vožnjo, z neuporabo varnostnega pasu in neupoštevanjem prometne signalizacije.Policisti so med shodom ugotovili tudi kršitve, povezane z neupravičenim prehajanjem meja občin, neuporabo mask in nedovoljenim zbiranjem.Ob tem so pojasnili, da se v primerih, ko so kršitve skoncentrirane na majhno območje, vedno uporabi poostren pristop, saj je verjetnost nastanka hujših posledic, običajno pri tistih, ki se po naključju znajdejo tam, vedno velika. Skupno je šlo tako v petkovem protestu po navedbah policije za okoli 40 ukrepov, ki so jih izvedli proti kršiteljem.Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi posnetek, s katerega naj bi bilo razvidno usmerjeno ukrepanje proti javno najbolj izpostavljenemu protestnikuPolicisti so med opravljanjem nalog varovanja na protestu pridobili informacijo o domnevnem organizatorju shoda, ki da je kršil tako prometna pravila kot predpise o javnih zbiranjih. »Moškega so po izmenjavi informacij policisti ustavili in tudi proti njemu vodijo prekrškovni postopek,« so navedli.»Čeprav so policisti pri vsakem postopku strpni, vljudni in korektni, so vseeno (pre)večkrat in vedno pogosteje tarča različnih oblik napadov, verbalnih groženj, žaljivk in obtoževanj,« ugotavljajo v policiji. Želijo si, da bi posamezniki, ki so izrazito proti veljavnim ukrepom, ravnali odgovorno in svojo svobodo izražanja uveljavljali na način, ki ne ogroža zdravja, varnosti, reda in miru in ne presega meja dostojne komunikacije.