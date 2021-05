Policija o domnevni prekomerni uporabi sile, posamezniki prinašali nedovoljene predmete

Neprijavljeni shod

Fizična sila proti fizični sili

V petkovem večeru sta se v središču Ljubljane, pri državnem zboru, odvila dva shoda. Nekajkrat je posredovala policija , za katero nekateri pravijo, da je uporabila prekomerno silo. Policijska uprava Ljubljana takšne očitke zavrača.»Uvodoma pojasnjujemo, da policija nikakor ne ovira pravice do mirnega zbiranja ljudi. Glede petkovega shoda pa, da je šlo za neprijavljen shod. Policisti so že pred shodom zaznali posameznike, ki so prinašali predmete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod, šlo je za palice in pirotehniko. Med drugim so zaznali kršitve javnega reda, ob katerih so kršitelji uporabili tudi pirotehnična sredstva, vse to pa je predstavljalo nevarnost za udeležence. V postopek z enim od kršiteljev se je vmešalo več oseb, policisti pa so za uspešno izvedbo postopka sorazmerno uporabili prisilna sredstva (telesno silo). Dve osebi sta bili zaradi ugotavljanja istovetnosti privedeni v prostore policije, po končanem postopku pa sta bili izpuščeni.«Kot pojasnjujejo, so v drugem primeru poskušali izvesti postopek ugotavljanja identitete s kršiteljem javnega reda in miru: »V postopek se je kljub pozivanju in ukazom policistov vmešalo več oseb, ki so s prisotnostjo poskušale onemogočiti postopek policistov in je prišlo do množične kršitve javnega reda. Pri tem so policisti za vzpostavitev javnega reda in zagotovitve lastne varnosti sorazmerno uporabili telesno silo (odrivanje oseb), za posameznike pa tudi sredstva za vezanje in vklepanje. Dve osebi sta bili pridržani za čas zbiranja obvestil zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja. V enem primeru je storilec s fizično silo (zamah z roko), v drugem primeru pa s fizično silo (odriv s silo telesa) poskušal preprečiti uradno dejanje.«Med tem je bila lažje poškodovana oseba. Z zbiranjem obvestil in ob pregledu posnetkov je bilo do zdaj ugotovljeno, da je tudi ta oseba poskušala preprečiti izvedbo postopka policistu, ki je za odvrnitev nevarnosti uporabil telesno silo, oseba pa je pri tem padla in se poškodovala.»Poudarjamo, da so policisti ves čas shoda tudi med postopki pozivali, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov, vendar posamezniki tega niso upoštevali, nasprotno, poskušali so preprečiti postopke. Ukrepi policije niso bili prekomerni, saj so v vseh primerih policisti uporabili najmilejše prisilno sredstvo za uspešno izvedbo postopka in odvrnitev protipravnega ravnanja oseb proti policistom. Policisti so bili v postopkih korektni in strokovni in nikakor niso delovali glede na rasno, versko ali drugo pripadnost, temveč zgolj proti osebam, ki so kršile javni red. V okviru svojih pooblastil so izvajali naloge za varovanje življenja, zagotavljanje varnosti vseh udeležencev, varovanje državnega zbora ter preprečevali kazniva ravnanja,« so se še odzvali v policiji.