Policija našla Dušana, ki je pokončal ženo in izginil

V nedeljo smo poročali, da policisti iščejo pogrešanega 86-letnega Dušana Voglarja. V okviru iskalne akcije je bila oseba včeraj najdena mrtva na območju Šentvida, poroča ljubljanska policijska uprava. Po prvih podatkih smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreča.

Zbiranje obvestil in intenzivna iskalna akcija s pregledom terena sta potekala vsak dan od nedelje, sodelovalo je več policistov in pripadnikov posebne enote policije, teren pa so pregledovali tudi z dronom.

Policisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja zoper življenje in telo, v katerem je na območju Šentvida umrla 86-letna ženska, in zbiranje obvestil za ugotovitev vseh okoliščin smrti in morebitne povezave z najdeno osebo.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.