Policija najstnika, ki sta zapeljala v jarek, postavila na laž

Ruški policisti so v sredo obravnavali nesrečo, ki se je zgodila malo pred 22. uro pri krožišču na Smolniku. V njej se je hudo poškodovala 19-letna kolesarka.



Policisti so že v sredo zvečer ugotovili, da poškodovana ni padla kot peška, kakor je sprva zatrjevala, ampak da je bila v nesreči udeležena s kolesom. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in dokazov so poškodovano postavili na laž tudi pri tem, da je sama padla kot kolesarka.



Ugotovili so namreč, da je okoli 21.30 po lokalni cesti Smolnik–Šumik v resnici kolesaril 18-letni moški, 19-letnico pa je nedovoljeno prevažal kot sopotnico na krmilu vozila. V bližini viadukta je z vozišča zapeljal v obcestni jarek, kjer sta padla, 19-letnica pa se je hudo poškodovala.