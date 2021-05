Policija na protestu uporabila silo, posredovali tudi reševalci (FOTO)

Včeraj je na Trgu republike v Ljubljani potekal neprijavljen shod, na katerem se je zbralo kakšnih 800 ljudi, poroča ljubljanska policijska uprava.



Policisti so opravljali naloge varovanja državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2.

Dve osebi odpeljali na policijsko postajo

»Proti trem osebam, organizatorjem shoda, poteka postopek o prekršku po zakonu o javnih zbiranjih in zakonu o nalezljivih boleznih. Prav tako je bilo do zdaj ugotovljenih 11 kršitev zaradi udeležbe na shodu. Zaznanih je bilo 12 kršitev po zakonu o javnem redu in miru ter po dve kršitvi po zakonu o osebnih izkaznici in zakonu o javnih zbiranjih. Podan bo en predlog za uvedbo postopka o prekršku drugemu pristojnemu organu. Osmim osebam so policisti skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije zasegli premete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod,« pišejo v poročilu PU Ljubljana. Dodajajo, da so dve osebi zaradi ugotavljanja identitete skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije privedli v prostore policije, po postopku pa sta bili izpuščeni.

Množična kršitev

»V času shoda je na Trgu republike prišlo do množične kršitve javnega reda, kjer so policisti uporabili telesno silo. Dvema osebama je bila zaradi sumov kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi za čas zbiranja obvestil odvzeta prostost, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo. V tem času je bila po prvih podatkih lažje poškodovana ena oseba, ki je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC Ljubljana, policisti pa okoliščine tega dogodka še preverjajo,« opisujejo dogajanje na Trgu republike.



Policija nadaljuje zbiranje obvestil o dogodku in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepala v skladu z zakonodajo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: