Policija na primorski srednji šoli: dijak izvlekel pištolo

Iz PU Koper poročajo o incidentu na eni od primorskih srednjih šol. V duhu številnih strelskih napadov na šolah, ki se dogajajo ZDA, je policija je posredovala pri zelo neprimerni gesti dijaka, ki je v šolo prinesel pištolo in jo razkazoval v učilnici.

Učitelj ga je pozval, naj jo izroči, kar je tudi storil. Shranil jo je do prihoda policistov, ki so ugotovili, da gre dejansko za pištolo (airsoft) brez nabojnika in nabojev.

Kot so sporočili s policije, so za mladoletnika napisali obdolžilni predlog, poleg tega pa še poročilo na CSD. Pištolo so mu zasegli in o dogajanju obvestili starše.