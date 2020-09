Policija ni odšla praznih rok

Policisti PP Lenart so v torek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 46-letnem moškem. Našli in zasegli so 88 zelenih sadik konoplje, 100 gramov posušenih rastlinskih delcev in elektronski tehnici. Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru.



Hišno preiskavo so v preteklem tednu opravili tudi policisti PP Slovenska Bistrica, saj so sumili, da oseba goji prepovedano drogo konopljo. Pri 19-letnemu moškemu so na vrtu tanovanjske hiše zasegli več rastlin konoplje, v notranjosti hiši pa so našli že posušene delce ter še nekatere druge predmete, ki so pomembni za kazenski postopek. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo, so javili iz PU Maribor.