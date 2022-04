Policija na dveh koncertih zasegla večje količine droge

Mariborski policisti in kriminalisti so 15. in 22. aprila, v sodelovanju z organizatorjema, opravili poostren nadzor dveh prireditev v okolici in na samem koncertnem prizorišču v Mariboru in Kidričevem. Opravili so 64 zasegov prepovedanih drog (35 zasegov konoplje, 19 zasegov amfetamina, pet zasegov MDMA, štiri zasege kokaina in en zaseg kratoma). Nekaterim so zasegli več različnih vrst prepovedanih drog. Po zaključenih analizi zaseženih snovi bodo uvedli 56 t. i. hitrih postopkov o prekršku in podali tri obdolžilne predloge na okrajno sodišče Maribor.

Zoper eno osebo bodo zaradi utemeljenih razlogov za sum neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami podali kazensko ovadbo.