Policisti postaje za izravnalne ukrepe so v petek med nadzorom prometa na pomurski avtocesti ustavili 41-letnega Nizozemca, ki je vozil najeti osebni avtomobil znamke Lamborghini. Na njem so bile nameščene nemške registrske oznake.



Pri podrobnejšem preverjanju 300 tisoč evrov vrednega vozila so ugotovili, da je bilo ukradeno v Nemčiji. Vozilo so mu zasegli in bo vrnjeno lastniku.

​

​Voznika bodo kazensko ovadili, poroča PU Murska Sobota.