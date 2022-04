Policija mu je potrkala na vrata in ugotovila, da je za njim razpisana tiralica (FOTO)

Policisti PP Maribor I so v četrtek opravili preiskavo stanovanja na območju Maribora, ki ga je uporabljal in v njem začasno prebival 49-letnik, sicer doma iz območja UE Pesnica. Preiskavo so opravili zaradi utemeljenega suma, da se ukvarja z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1 in omogočanjem uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi ali postopkov v športu po 187. členu KZ-1 ter da v stanovanju prepovedane droge tudi hrani.

V hišni preiskavi stanovanja so policisti našli in zasegli:

– PVC-zavitek, v katerem je sedem okroglih belih tablet, s prečno zarezo na eni strani,

– šest originalnih pretisnih omotov, v katerih je v vsakem po 10 okroglih belih tablet, s prečno zarezo na eni strani,

– samozapiralno PVC-vrečko z zavitkom aluminijaste folije, v kateri je neznana grudasta snov, bele barve in

– dva hermetično zavarjena PVC-zavitka z večjo količino neznanih okroglih belih tablet, s prečno zarezo na eni strani (približno 1000 tablet v vsakem ovoju).

Za vse zasežene predmete obstaja utemeljen sum, da gre za prepovedane droge, zato bodo policisti po zbranih obvestilih in pregledu in analizi zaseženih snovi zoper moškega podali kazensko ovadbo. Za moškim je bila razpisana tiralica, in ker je Okrožno sodišče v Mariboru zanj izdalo evropski priporni nalog za prijetje in privedbo, so ga po postopku privedli v Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor.