Policija prosi za pomoč: išče roparja

Policisti so v petek zvečer obravnavali rop na Titovi cesti na Senovem. Nekdo je v bližini gostinskega lokala pristopil nekemu drugemu zagrozil s predmetom, podobnim pištoli, mu ukradel okoli 400 evrov in pobegnil, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Gre za mlajšega moškega. Oblečen je bil v modre hlače iz džinsa, športni pulover s kapuco temno rdeče barve, na glavi pa je imel sončna očala.



Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo. Pozivajo morebitne priče dogodka in vse, ki bi o roparju kar koli vedeli, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

