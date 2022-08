Policija je prišla na dom, zanj se je slabo končalo

Policisti PP Novo mesto so v soboto okoli 20.30 posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Ugotovili so, da je pijan večkratni kršitelj razbijal po stanovanju in žalil družinske člane. »Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog,« so sporočili iz PU Novo mesto.