Policija je potrkala na vrata. Ne boste verjeli, kaj vse so našli (FOTO)

Šentjurski policisti so v petek v sodelovanju s policisti PU Celje opravili hišno preiskavo na območju Pletovarja.

V poročilu PU Celje pišejo, da so 37-letnemu domačinu zasegli 33 sadik rastlin konoplje, visokih okoli 65 centimetrov, ki jih je imel v prostoru za gojenje. V prostoru za sušenje so odkrili 130 posušenih sadik in v okolici stanovanjske hiše osumljenca 48 sadik prepovedane droge konoplje. Prav tako so zasegli 30 različnih steklenih posod s posušenimi rastlinskimi delci in manjšo količino za zdaj neznane smolnate snovi, še dodajajo.

Kaj vse so na kraju našli policisti. FOTO: PU Celje

3 Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, prepovedanih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi po členu 186/I kazenskega zakonika.

Vse to so našli policisti. FOTO: PU Celje

Vse to so našli policisti. FOTO: PU Celje