Policija izpraznila in zavarovala območje, potem pa ugotovila, da so bili zlorabljeni

Policisti so včeraj zvečer na Zlatem Polju v Kranju obravnavali prijavo nastavitve eksplozivnega telesa v objektu. Območje je bilo izpraznjeno in zavarovano, promet preusmerjen, objekt in okolica pa pregledana tudi s policijskim psom za specialistično uporabo. A posebnosti med posredovanjem, ki je potekalo od 20.10 do 21.40, na koncu niso bile ugotovljene, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Kriminalisti zaradi lažne prijave postopek vodijo v smeri kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Za kaznivo dejanje se storilec kaznuje z zaporom do treh let.