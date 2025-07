Policija iz Poreča ovadila Slovenca! Ne boste verjeli, koliko jih je ukradel v Funtani in Vrsarju

Policija iz Poreča je vložila kazensko ovadbo zoper 34-letnega državljana Slovenije, ki je devetkrat iz kampov v Istri ukradel 12 električnih koles. Tujim turistom je tako povzročil za okoli 70 tisoč evrov škode.

Istrska policija je v pojasnilu okoliščin dogodka poročala, da je varnostnik v kampu v Funtani 18. julija opazil sumljivo osebo in poklical policijo. Okoli 21.20 so policisti našli in prijeli državljana Slovenije, ki je ustrezal opisu storilca kaznivih dejanj.

Preiskali so kamp in v grmovju našli več ukradenih koles, so navedli hrvaški mediji.