Policija išče Sebastjana Brajdiča (22) zaradi dogajanja na parkirišču!

V okviru preiskave ropa, do katerega je prišlo v noči na sredo na parkirišču prodajalne na Topliški cesti v Novem mestu, policisti iščejo 22-letnega Sebastjana Brajdiča iz Novega mesta. Vse, ki bi ga opazili ali imeli informacije, kje se nahaja, pozivajo, da jih o tem nemudoma obvestijo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Prav tako policisti prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o okoliščinah ropa, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.