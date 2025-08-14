PU NOVO MESTO

Policija išče Sebastjana Brajdiča (22) zaradi dogajanja na parkirišču!

Prav tako policisti prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o okoliščinah ropa, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.
Fotografija: FOTO: policija.si
Odpri galerijo
FOTO: policija.si

S. U.
14.08.2025 ob 19:55
14.08.2025 ob 19:59
S. U.
14.08.2025 ob 19:55
14.08.2025 ob 19:59

Poslušajte

Čas branja: 0:53 min.

V okviru preiskave ropa, do katerega je prišlo v noči na sredo na parkirišču prodajalne na Topliški cesti v Novem mestu, policisti iščejo 22-letnega Sebastjana Brajdiča iz Novega mesta. Vse, ki bi ga opazili ali imeli informacije, kje se nahaja, pozivajo, da jih o tem nemudoma obvestijo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Prav tako policisti prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o okoliščinah ropa, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Sebastjan Brajdič rop PU Novo mesto

Priporočamo

Policija išče Sebastjana Brajdiča (22) zaradi dogajanja na parkirišču!
Poslanec, ki ima veliko povedati o Romih, objavil tak posnetek: »Ne vem, zakaj si rinil v parlament« (VIDEO)
Rusko vladno letalo je pristalo na Aljaski. Trump: Obstaja 25-odstotna možnost, da bo srečanje propadlo
Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Policija išče Sebastjana Brajdiča (22) zaradi dogajanja na parkirišču!
Poslanec, ki ima veliko povedati o Romih, objavil tak posnetek: »Ne vem, zakaj si rinil v parlament« (VIDEO)
Rusko vladno letalo je pristalo na Aljaski. Trump: Obstaja 25-odstotna možnost, da bo srečanje propadlo
Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.