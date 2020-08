Policija išče pobeglega voznika, postavili so mu celo bodice

V torek ob 22. uri so policisti na cesti od Gradišča proti Podgradu vozili za osebnim avtomobilom madžarskih registrskih tablic in ga večkrat pravilno ustavljali, saj je nevarno prehiteval čez polno črto. Voznik na znake ni ustavljal, ampak je peljal naprej, s svojo vožnjo pa ogrožal druge udeležence v prometu.



Pri Kozini so policisti postavili bodičasto oviro. Voznik jo je prevozil, kljub predrtim pnevmatikam peljal naprej, kmalu pa zapeljal na levi pas v nasprotno smer krožišča, čezenj na pločnik in travnato površino ter čelno trčil v steber javne razsvetljave. Voznik je iz vozila pobegnil peš. Policisti ga še niso izsledili. Zbiranje informacij se nadaljuje.