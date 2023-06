Policija išče pobeglega roparja, ste ga videli?

Mariborski policisti so bili ob 8.14 obveščeni o ropu manjše prodajalne na Gosposvetski ulici v Mariboru. Po prvih zbranih informacijah je neznani moški, star približno 35 let, suhe postave, kratkih las, oblečen v jeans hlače in z rdečo masko na glavi, oborožen s pištolo vstopil v prodajalno in od zaposlene zahteval denar.

Po dejanju je zbežal v smeri proti krožišču.

Policija prosi vse, ki bi kakorkoli lahko pripomogli pri izsleditvi storilca, da informacije o dejanju sporočijo na telefonsko

številko 113.