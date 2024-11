V grozljivem trčenju umrl 69-letni Andrej, trčila sta porsche in mercedes-benz (FOTO)

Kot smo že poročali, se je včeraj zjutraj na območju Občine Moravske Toplice pripetila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Ker je v celotni zadevi nekaj neznank, pomurski policisti pozivajo javnost, da jim pomaga razvozlati hudo nesrečo, v kateri je umrl 69-letni Andrej Fujs.

Pokličejo lahko na telefonsko številko policije 113, na postajo prometne policije Murska Sobota na številko (02) 522 44 50 ali na anonimni telefon policije 080 1200, so še sporočili s PU Murska Sobota.

»Včeraj, 11. 11. 2024, smo vas obveščali o prometni nesreči s smrtnim izidom. Ugotovljeno je bilo, da je ob približno 7.15 dve vozili iz smeri Vaneče v smeri Murske Sobote izven naselja Sebeborci prehiteval voznik osebnega avtomobila porsche taycan črne barve. V trenutku prehitevanja je na njegovo levo zapeljal voznik osebnega vozila mercedes-benz tip C, limuzina, srebrne barve, ki je vozil prvi v koloni treh vozil. Med vozili je prišlo do trčenja, in sicer je vozilo porsche s sprednjim delom trčilo v zadnji del osebnega avtomobila mercedes-benz, ki je nato zapeljalo levo izven vozišča v jarek in nato v gozd, kjer je trčilo v drevo,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

Trčila sta porsche taycan črne barve in mercedes-benz tip C srebrne barve FOTO: O. B.

Policisti zaradi ugotovitve dejanskega stanja in vzroka prometne nesreče, kjer je voznik udeleženega osebnega avtomobila porsche pred nesrečo v smeri svoje vožnje prehiteval najprej pred sabo vozeče vozilo (neznane znamke in neznanega voznika), prosijo voznika omenjenega vozila, ki je vozil za osebnim vozilom mercedes-benz srebrne barve (ki je zapeljalo z vozišča) oz. pred vozilom porsche črne barve, ali morebitne druge očividce prometne nesreče, da se oglasijo na tel. št. policije 113, na Postajo prometne policije Murska Sobota na tel. št. (02) 522 44 50 ali na anonimni telefon policije 080 1200.