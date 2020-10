Policija išče nevarna moška, ste ju videli?

Ob 13.27 je bila policija obveščeni o ropu bančne ustanove v Dutovljah. Do zaposlene v banki sta sta prišla dva moška, po prvih podatkih je eden od njiju grozil z orožjem in zahteval denar.



Oba neznanca, ki sta po izvršenem kaznivem dejanju pobegnila, sta bila oblečena v temnejša oblačila, preko glav sta imela temni kapuci in kirurški maski. Visoka sta približno 170 centimetrov.



Vse, ki so v tem času opazili kar koli sumljivega, policija prosi, da to čim prej sporočijo na 113 ali policistom, ki so trenutno na kraju ropa in opravljajo ogled.