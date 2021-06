Policija išče moška, visoka okoli 165 centimetrov

Policisti so bili v sredo obveščeni o drznih tatvinah na območju Trbovelj in Vrhnike. V obeh primerih je neznanec na domu zamotili starejša oškodovanca s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Nekdo drug je medtem iz hiše odnesel denar.



Opis storilca z Vrhnike: visok okoli 165 centimetrov, srednje postave, oblečen v dolge modre hlače, svetle superge, na glavi je imel športno kapo s ščitkom.



Opis storilca iz Trbovelj: visok okoli 165 centimetrov, kratkih črnih las, nosil je kavbojke in temno jakno.

​Zavajajo pretkano

Pri PU Ljubljana opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na pretkan način, oškodovance pa zavedejo, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Kljub opozarjanju na takšne vrste tatvin opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni.



Storilci žrtev, večinoma gre za starejše ljudi, zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektroslužbe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov, itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se poslovi. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

​Zaklenite hišo, ključ pa s seboj

Policija svetuje, da imejmo osebe, ki so prišle do nas nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabimo v prostore. Zaklepajmo hiše in stanovanja, ključ pa vzemimo s seboj. Ob tem bodimo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).



Če kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, policija priporoča, da jih o tem takoj obvestite na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Svojce starejših oseb, sosede ali druge policija zato prosi, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo z njimi in jim predstavijo preventivne ukrepe.

