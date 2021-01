Policija išče lastnike predmetov, ki so verjetno ukradeni

Policisti PP Logatec so v začetku lanskega leta na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 34-letniku iz Ljubljane, ki je osumljen več kaznivih dejanj vlomov. Pri tem so zasegli več kosov električnega in drugega orodja.



Izvor nekaj kosov orodja še ni znan, po vsej verjetnosti pa gre za odtujene predmete iz vlomov na širšem območju Ljubljane, lahko tudi od drugod po Sloveniji v letu 2019, do začetka leta 2020. »Vse, ki predmete prepoznate, prosimo, da pokličete na PP Logatec na št. 01 750 8020. Lahko pa se z dokazili o lastništvu zglasite na PP Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,« sporočajo policisti.

Komentarji: