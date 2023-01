Policija ga je ustavila, potem pa ugotovila vse to

Jeseniški policisti so imeli danes okoli pol enih zjutraj v postopku voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo. Ugotovili so še, da avtomobil ni bil registriran in je imel nameščene registrske tablice, ki niso pripadale temu avtomobilu. Policisti so mu avtomobil zasegli, registrske tablice pa bodo poslali pristojnemu upravnemu organu.

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so ga predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču, za ostale prekrške pa vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Kranj.