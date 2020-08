Šok na Škofljici: poglejte, kaj je prevažal v španskem tovornjaku

V petek okoli 8. ure so policisti na Škofljici ustavili tovorno vozilo, na katerem so bile nameščene španske registrske oznake. Pri pregledu vozila so ugotovili, da je 41-letni državljan Španije v tovornem delu prevažal kar 53 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci trenutno še potekajo.Policija piše, da so bili migranti v nečloveških razmerah, nevarnih za življenje.Osumljencu kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je bila odvzeta prostost in bo predvidoma danes priveden k preiskovalnemu sodniku.Na območju ljubljanske policijske uprave so letos do 6. avgusta 2020 obravnavali 2.839 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, lani v istem obdobju pa 1.626.