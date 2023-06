Policija ga je ustavila in mu ga odvzela

Kranjski policisti so v soboto okoli 20.30 obravnavali 31-letnega voznika, ki je vozil motorno kolo. Ugotovili so, da je brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo, zaradi česar so mu motorno kolo zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču, so zapisali v poročilu PU Kranj.