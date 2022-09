Policija določa cene prevoza migrantov

Ajdovski policisti so predvčerajšnjim ob 01.48 na vipavski hitri cesti od predora Vipavski Križ proti Novi Gorici ustavili 44-letnega voznika osebnega avtomobila znamke VW Touran s tovorno prikolico za prevoz avtomobilov, z registrskimi tablicami BiH. V nadaljevanju postopka so ugotovili, da so v predelanem delu podvozja na tovorni prikolici štirje ilegalni prebežniki, stari 20, 24, 27 in 28 let, vsi državljani Indije.

Takole je prevažal štiri Indijce. FOTO: PU Nova Gorica

»Zaradi možnosti telesnih poškodb so bili tuji državljani pozneje pregledani v šempetrski bolnišnici in nato odpuščeni. Med drugim je bilo ugotovljeno, da so predhodno nezakonito prestopili državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Tujci so s tem, da so se skriti v predelanem delu podvozja tovorne prikolice izognili mejni kontroli na slovensko-hrvaški meji in nedovoljeno vstopili v Republiko Slovenijo, kršili zakon o tujcih. Na kraju so ilegalni prebežniki policistom izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, zato so jih policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica pozneje oziroma po končanem postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljano,« je pojasnil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.



Prav tako so po njegovih besedah policisti po zakonu o kazenskem postopku odvzeli prostost 44-letnemu vozniku omenjenega osebnega avtomobila, državljanu BiH, in ga pridržali v policijskih prostorih zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Srečal se bo tudi s preiskovalnim sodnikom.

Prijeli 171 tihotapcev

Letos je slovenska policija do 12. septembra obravnavala 183 kaznivih dejanj in prijela 171 tihotapcev (152 tujcev in 19 slovenskih državljanov) s 1212 nezakonitimi migranti. »V skupini ilegalnih migrantov, ki jih tihotapci vodijo peš ali vozijo, je običajno od dve do 25 oseb, so pa evidentirani tudi primeri ekstremno velikih skupin v kombiniranih in tovornih vozilih,« ob tem opozarjajo na policiji. Tako so policisti PU Novo mesto julija prijeli Slovenca, ki je v tovornem delu kombiniranega vozila tihotapil 39 ilegalnih migrantov, ter državljana Srbije, ki je prav tako v tovornem delu kombiniranega vozila tihotapil 31 migrantov. Avgusta pa so policisti PU Murska Sobota prijeli voznika in sopotnika tovornega vozila, ki sta v tovornem delu poskušala v Slovenijo pretihotapiti kar 62 migrantov.

Cene, ki jo postavljajo organizirane kriminalne združbe za prevoz migrantov, se gibljejo od najmanj 300 evrov (za pot iz Hrvaške v Slovenijo) pa vse do 14.000 evrov (iz denimo Afrike ali Afganistana do Italije). »Opažamo, da so organizirane kriminalne združbe cene tihotapljenja ilegalnih migrantov skozi Slovenijo v zadnjih mesecih povišale, predvsem zaradi vse

več uspešnih prijetij tihotapcev s strani slovenske policije, saj je za kriminalne združbe veliko tveganje priprtja članov tihotapskih verig. Bolj ko je policija uspešna pri prijemanju tihotapcev, višje so cene tihotapljenja,« so sklenili.