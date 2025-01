Policija: »Dobili smo obvestilo, da je pri osnovni šoli moški s pištolo«

S PU Koper so poslali sporočilo za javnost, da so bili v ponedeljek ob 20.37 obveščeni, da je v Postojni pri osnovni šoli moški s pištolo.

Policisti so v nekaj minutah izsledili kršitelja, ki sprva ni upošteval ukazov policistov in je hodil naprej proti Novi vasi, zatem se je ustavil.

Zanj so uporabili prisilna sredstva.

29-letnemu domačinu so zasegli signalno pištolo in manjšo količino posušenih rastlinskih delcev. Sledi obdolžilni predlog po ZJRM-1 in hitri postopek po ZPPPD.