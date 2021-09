Policija dobila namig, kje je Helena, ki je pogrešana že mesec dni

Kranjskogorski policisti so v četrtek pozno popolne z gorskimi reševalci na terenu preverili novo informacijo o domnevni lokaciji pogrešane osebe. Njena pogrešitev na območju Mojstrane je bila prijavljena konec julija letos. Informacija se žal ni izkazala za resnično.Včeraj pozno popoldne so gorski reševalci postaje GRS Mojstrana pomagali policiji pri iskanju pogrešane osebe. Iskanje je bilo omejeno na območju Mežakle in Dovjega (občina Kranjska Gora).Heleno so nazadnje videli na Belci. Visoka je 165 cm, ima suho postavo in dolge rjave lase. Oblečena naj bi bila v kolesarski kombinezon, obuta pa v športne čevlje. Okoli pasu ima verjetno torbico. Vse je temne barve. Če kaj veste o njenem izginotju, pokličite na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.