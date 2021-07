Policija divje navijače v Mariboru krotila tudi s solzivcem

V četrtek zvečer je bila na na stadionu Ljudski vrt v Mariboru odigrana nogometna tekma med ekipama NK Maribor in Hammarby, ki si jo je ogledalo okoli 5.500 gledalcev.



Med varovanjem te prireditve so policisti izvedli več ukrepov, uporabili so tudi prisilna sredstva. Proti manjši skupini gostujočih navijačev, ki se je okrog 21.40 zadržala na zaprtem delu Mladinske ulice, je skupina navijačev odvrgla več bakel, a zaradi ukrepanja policistov ni prišlo do neposrednega stika med njimi. Policisti so pri tem proti trem osebam uporabili plinski razpršilec.

Kazen za organizatorje

Ker so organizirani navijači med tekmo večkrat prižgali več bakel, bodo policisti proti organizatorju prireditve uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. Med drugim so policisti eni osebi zasegli prepovedano drogo in bodo po zakonu o proizvodnji prepovedanih drog ter prometu z njimi podali obdolžilni predlog.

