Policija razkrila podrobnosti o pokojnem 26-letniku, umrl je zaradi nasilja

Vodja sektorja kriminalistične policije novogoriške policijske uprave Marino Pangos je predstavil dosedanje izsledke kriminalistične preiskave najdenega trupla 26-letnega moškega nad železniškim predorom ob državni meji v Novi Gorici.

Pangos je uvodoma dejal, da so bili v torek obveščeni o najdbi moškega, ki ne kaže znakov življenja. Italijanska državljanka je namreč naletela na truplo, ob pokojnem pa je ležalo tudi kolo. Policisti in kriminalisti so odhiteli na kraj in izvedli prve nujne ukrepe. Na kraju sta bili tudi okrožna državna tožilka in dežurna preiskovalna sodnica.

Umrl zaradi nasilja

V torek popoldne so pokojnega identificirali. Ugotovili so, da gre za 26-letnega državljana Slovenije. V sredo je bila na podlagi sodne odredbe opravljena obdukcija. Prve ugotovitve kažejo na to, da je pokojni umrl zaradi nasilja.

Kriminalisti in forenziki so pregledali ožje in širše območje. Pri ogledu je sodeloval tudi policist vodnik službenega psa za iskanje bioloških sledi. Preiskava poteka v smeri kaznivega dejanja umora, postopek usmerja državno tožilstvo v Novi Gorici. Drugih podrobnosti zaradi interesa preiskave javnosti trenutno ne morejo razkriti, je še dodal Pangos.