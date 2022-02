Policija bančnici stopila na prste: poglejte, koliko denarja je pobrala

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so januarja na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podali kazensko ovadbo zoper 40-letnico iz Novega mesta zaradi suma storitve več različnih kaznivih dejanj, in sicer:

– poneverba in neopravičena uporaba tujega premoženja po I. in V. odstavku 209. člena KZ,

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin po I. in II. odstavku 235. člena KZ,

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po I. odstavku 240. člena KZ.

Ženska je bila zaposlena v eni od slovenskih bank in je pri gospodarskem poslovanju večkrat zlorabila svoj položaj. »V predkazenskem postopku so ugotovili, da je ponaredila večje število poslovnih listin ter si pri tem protipravno prilastila denar, ki ji je bil zaupan v zvezi z zaposlitvijo ob opravljanju finančne dejavnosti pri banki. Nekaj zaupanega denarja je neupravičeno uporabila ter ga nato vrnila oškodovani banki.«

V predkazenskem postopku so na podlagi odredbe pristojnega sodišča izvedli več nujnih preiskovalnih dejanj (hišne preiskave, zasegi predmetov …) ter zasegli dokaze, pomembne za nadaljnji postopek. Izvedli so tudi finančno preiskavo in o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo. S storitvijo kaznivih dejanj si je v letih 2019, 2020 in 2021 pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 60.483,39 evra.